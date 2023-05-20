Куат Хамитов уверенно выиграл бой на историческом турнире MMA

Фото: Sports.kz

На "Almaty Arena" в Алматы завершился шестой поединок первого стадионного турнира лиги Hardcore Fighting Championsip (HFC) в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во втором бою главного карда в октагон вышли казахстанец Куат "Найман" Хамитов (23-8) и россиянин Залимхан "Сабмишн Кинг" Юсупов (19-13). Поединок в полусреднем весе продлился все три раунда и закончился победой Куата Хамитова единогласным решением судей.

Главным событием исторического турнира является бой в легком весе между казахстанским файтером Муратбеком Касымбаем (11-4) и азербайджанцем Аловсетом Мамиевым (1-0).