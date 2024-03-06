КТЖ запустит дополнительные электропоезда в пригородных направлениях

В связи с увеличением числа пассажиров в период весенних праздников, в пригородном направлении будут добавлены дополнительные электропоезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Как отметили в компании, они будут курсировать по следующему расписанию:

Электропоезд №7509 в одном направлении "Павлодар–Астана" 10 и 24 марта;

Электропоезд №7510 в одном направлении "Астана-Павлодар" 7, 20 и 21 марта;

Электропоезд №6805/6806 "Астана–Кокшетау" 7, 20 и 25 марта;

Электропоезд №6811/6812 "Астана-Курорт-Боровое" 10 и 21 марта.

Также будет увеличена вместимость электропоездов с четырёх до шести вагонов в следующие дни:

Электропоезд №6803/6804 "Астана–Атбасар" 7 марта.

Электропоезд №7507/7508 "Астана–Кокшетау" 9 марта.

Состав пассажирского поезда №606/605 "Караганды–Балхаш" будет увеличен с 5 по 12 марта.

Продажа билетов на дополнительные поезда и вагоны начнется 5 марта. Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433", Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT", а также на официальном инстаграм-аккаунте АО "Пассажирские перевозки" @jolaushylar_tasymaly.