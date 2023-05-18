КТЖ и Huawei займутся цифровизацией железной дороги Казахстана

Фото: пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Китай провёл встречу с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи президент был ознакомлен с дальнейшими планами одного из мировых лидеров в отрасли телекоммуникаций по развитию деятельности в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах Huawei и национальной компании "Қазақстан темір жолы" реализовать совместный проект по цифровизации железнодорожной сети и использовании новых технологий.

Лян Хуа рассказал также, что компания "Huawei" профинансировала исследования по развитию широкополосного доступа интернета и становлению Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.

Глава государства поприветствовал реализацию проекта по подготовке высококлассных казахстанских специалистов в сфере IT-технологий на базе ИКТ-Академии Huawei.