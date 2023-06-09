- Пострадавшая от сына Даулета Турлыханова обратилась к вставшему на защиту депутата тренеру Шавката Рахмонова 05:35 95
- Кто виноват во взрыве газового баллона в Жанаозене и гибели людей 04:30 248
- Ремонт начался по улице Рахимова в Астане 03:09 325
- 18-летняя казахстанская теннисистка выдала эпичный камбэк после "баранки" 02:39 314
- Из-за водителя грузовика 20 поселков в Карагандинской области остались без электричества 01:58 347
- Школьнику раздробили череп в жестокой массовой драке в Кентау 00:42 471
- Пассажирский поезд сошел с рельсов в Алматы 08.06.2023 536
- На тушение пожара в "Семей орманы" направили спасателей из трёх регионов 08.06.2023 402
- Сильный дождь, грозу и бурю ожидают в Астане 9 июня 08.06.2023 497
- 45 млн тенге у подруги пыталась украсть жительница Атырау 08.06.2023 577
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 942
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 11491
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 832
- Пороговые баллы ЕНТ для поступления в вузы Казахстана озвучили в Миннауки 08.06.2023 567
- Девочка утонула в Косшы: жители жалуются на нехватку карет скорой помощи 08.06.2023 947
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 455
- Вертолёты задействовали в тушении лесного пожара в области Абай 08.06.2023 525
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 589
- Экономия и помощь городу: где астанчане могут взять техническую воду 08.06.2023 477
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 676
- Эксперты видят большой потенциал в Казахстане - Нурлан Смагулов на Международном форуме "Астана" 08.06.2023 432
- Гала-концерт международного молодёжного фестиваля "The Planet of ART 2023" прошёл в Астане 08.06.2023 520
- Четверых заболевших сибирской язвой выявили в Жамбылской области 08.06.2023 459
- Легализация доходов и финансирование терроризма - что обсуждали на ЕАГ в Алматы 08.06.2023 497
- На 2,5 миллиона тенге оштрафовали золотодобывающую фабрику в ВКО 08.06.2023 583
- Шестерых маленьких детей ранили ножом во Франции 08.06.2023 463
- Таксистов обманул мошенник в Астане 08.06.2023 613
- Казахстан достойно прошёл пандемию - Кунсулу Закарья 08.06.2023 486
- Зафиксирован реальный рост экономики страны на 5% - Токаев 08.06.2023 517
- Фестиваль настольного тенниса пройдёт в Астане 08.06.2023 468
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 474
- Покушение в Пхукете: казахстанца задержали по подозрению в преступлении 08.06.2023 486
- Пропавшего в горах тиктокера из Алматы нашли 08.06.2023 836
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 490
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 705
- В Казахстан незаконно ввезли 250 авто из Южной Кореи 08.06.2023 979
- Оформлять доверенность на выезд за границу ребенка можно будет онлайн в Казахстане 08.06.2023 597
- Лес горит на территории "Семей орманы" 08.06.2023 650
- Взятки свыше полумиллиона тенге. Сразу 15 пожарных судят в Костанае 08.06.2023 668
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 1009
- "Серых" майнеров в Казахстане не осталось - глава Минэнерго 08.06.2023 438
- В ходе драки убили 13-летнего подростка в Семее 08.06.2023 1214
- На миллиард тенге оштрафовали "АрселорМиттал Темиртау" за загрязнение воздуха 08.06.2023 692
- В 2 раза больше будут зарабатывать патронатные воспитатели в Казахстане 08.06.2023 810
- Беспилотники пытались провезти через Казахстан в Россию 08.06.2023 1544
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 982
- Казахстанцы смогут купить акции нацкомпании QazaqGaz 08.06.2023 994
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 1080
- "Мы имеем проблемы, которые ставят под угрозу существование человека" - Токаев 08.06.2023 517
- Что изменится в накопительной пенсионной системе с 1 июля 08.06.2023 752
- Токаев предложил создать Региональный центр ООН в Алматы 08.06.2023 874
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 764
- "Зарплата в 800 тыс тенге" - Мирзагалиев об отказе бастующих нефтяников в Жанаозене выйти на работу 08.06.2023 651
- "Впервые за полвека мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия" — Токаев 08.06.2023 915
- Завершить ремонт Экибастузской ТЭЦ до начала отопительного сезона гарантировал Скляр 08.06.2023 709
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 590
- Пропавшего тиктокера из Алматы ищут в горах Жетысу 08.06.2023 802
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 702
- Лукашенко помиловал Софью Сапегу. Её передали России 08.06.2023 628
- "Пассажир потерял сознание" - самолёт FlyArystan вернулся в аэропорт вылета 08.06.2023 891
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 482
- В Актобе не работают фонтаны, на реконструкцию которых выделили 245 млн тенге 08.06.2023 645
- 700 тысяч за курс: больные раком почки не могут получить химиопрепараты в Акмолинской области 08.06.2023 604
- Тамара Дуйсенова назначена вице-премьером страны 08.06.2023 780
- Альтаева подозревают в получении взяток от Аблая Мырзахметова 08.06.2023 760
- В Канаде полыхают лесные пожары: даже Нью-Йорк и Вашингтон накрыло оранжевым смогом 08.06.2023 859
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 2398
- Сегодня президент выступит на Международном форуме "Астана" 08.06.2023 634
- В Бухтарминском водохранилище обнаружили нефтяное пятно 08.06.2023 653
- Иностранца задержали за ввоз 50 книг религиозного содержания в аэропорту Шымкента 08.06.2023 875
- Почему игроки сборной Казахстана массово бегут из "Барыса" 08.06.2023 580
- Спала в лесу: страдающую потерей памяти россиянку нашли в Кокшетау 08.06.2023 1064
- Месси уходит из ПСЖ в клуб Дэвида Бекхэма 08.06.2023 829
- Обряд для вызова дождя провели верующие в Павлодарской области 08.06.2023 882
- Школьник из Семея разработал вентилятор для охлаждения смартфона 08.06.2023 1186
- В Актау объявили ЧС из-за обмеления Каспия 08.06.2023 776
- В жилом доме Жанаозена между этажами провалился пол 08.06.2023 805
- 86-летнему папе Франциску проведут операцию 08.06.2023 760
- Астанчанина задержали в ВКО за долг в 3,5 миллиона тенге 08.06.2023 859
- Десятки павлодарцев потеряли сознание от жары за два дня 08.06.2023 782
- LOADING...
Кто виноват во взрыве газового баллона в Жанаозене и гибели людей
В гибели людей при взрыве баллона в одном из жилых домов Жанаозена обвиняют владельца другой квартиры. По предварительным данным спецкомиссии, утечка газа могла произойти в его жилом помещении. Однако жильцы с этой версией категорически не согласны. Они говорят, что вся проблема кроется в дефекте подземных труб и требуют провести повторную экспертизу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Это видео незадолго до гибели снял Серик Исатаев. Он получил смертельные ранения во время взрыва. Мужчина словно предчувствовал трагедию. По предварительным данным экспертизы, всему виной - скопление газа в квартире на первом этаже. Но жители дома так не считают и требуют провести повторное расследование.
Напомним, взрыв прогремел в жилом доме два месяца назад. Тогда погибли четыре человека, ещё 13 пострадали. Среди них - Баймагамбет Доскарин, получивший ожог свыше 45% поверхности тела. Со слов соседей, в трагическом инциденте обвиняют именно его.
"Я питаюсь два раза в день: утром и вечером. Живу один. Кран перекрыт. Взрыв прогремел после 4-х утра. Говорят, утечка произошла в моей квартире, но как такое возможно? Я бы тогда первым умер. А от нашего дома и вовсе ничего не осталось", - рассказал пострадавший Баймагамбет Доскарин.
"Землю выкопали, обнаружили там большую трубу, где-то 560 миллиметров. Если копнуть глубже, там лежит труба поменьше, 50 миллиметров. Получается, взяли и проложили большую поверх маленькой. Вот и придавило ее, от чего и взрыв произошёл. Из-за стыка, сварного шва точнее, трещина образовалась. Газовики, когда проверяли, напор до 4 этажа доходил", - рассказал свою версию другой житель города Жанаозен Нурлан Исатаев.
В свою очередь, в местной администрации заверяют, что расследование продолжается. Однако специалисты, проводившие экспертизу, дефектов в подземных трубах не обнаружили.
"По словам жителей, в подвале скопился газ. Есть вывод, что через дымоходы и канализационные трубы он добрался до верхних этажей. И взрыв произошел после того, как включили свет. Но найти связь между домом и локализацией пока не удалось", - сообщил заместитель акима города Жанаозен Жансейт Кайнарбаев.
К тому же, акимат для оценки места ЧП пригласил независимого эксперта из столицы, а жители написали письмо в МЧС.
-
Trend news
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 11453
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 703
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 1004
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 980
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 1077
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 764
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 701
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 2528
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 901
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 1912
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 816
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 1425
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1317
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1214
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1354
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 2998
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 1671
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 1807
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 1361
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 2503
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 6313
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1629
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1284
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1426
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2628
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2682
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1169
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1805
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3740
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1440
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1952
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1684
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1524
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3635
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1501
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1624
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1659
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 2267
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4603
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2818
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1609
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1858
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2684
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2075
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2209
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2698
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3033
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2408
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1975
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7330
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1796
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 4005
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5775
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1816
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3001
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3055
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12046
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2412
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15359
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2166
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1873
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2851
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2852
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2596
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2613
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42937
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6273
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3399
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 3074
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11596
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 3498
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 2294
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 3329
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2435
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 3038
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 2209
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3288
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1943
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2302
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2414
-
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 919
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 826
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 452
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 585
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 674
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 471
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 487
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 588
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 481
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 2397
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 857
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 1912
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 938
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 874
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1543
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 969
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 1250
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1369
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1537
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1470
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1528
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1273
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1296
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1459
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1410
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1091
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1221
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1334
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1319
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1383
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1445
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1423
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1866
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1780
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2684
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2088
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2012
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2408
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1570
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1632
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1680
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1761
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1838
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1682
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 2215
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2100
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2512
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2052
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2030
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2231
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3026
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3583
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2593
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2054
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3087
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2530
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2784
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 3176
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 3137
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2603
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 3124
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2677
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2867
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2866
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 3087
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3308
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2827
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3282
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2951
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2877
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2915
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 3166
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 3236
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 3101
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3394
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 3281
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 3198
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5740
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3905
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3924