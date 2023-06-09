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  • Кто виноват во взрыве газового баллона в Жанаозене и гибели людей
pixabay Сегодня, 04:30
248
Сегодня, 04:30
248
Фото: pixabay

Кто виноват во взрыве газового баллона в Жанаозене и гибели людей

В гибели людей при взрыве баллона в одном из жилых домов Жанаозена обвиняют владельца другой квартиры. По предварительным данным спецкомиссии, утечка газа могла произойти в его жилом помещении. Однако жильцы с этой версией категорически не согласны. Они говорят, что вся проблема кроется в дефекте подземных труб и требуют провести повторную экспертизу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Это видео незадолго до гибели снял Серик Исатаев. Он получил смертельные ранения во время взрыва. Мужчина словно предчувствовал трагедию. По предварительным данным экспертизы, всему виной - скопление газа в квартире на первом этаже. Но жители дома так не считают и требуют провести повторное расследование.

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме два месяца назад. Тогда погибли четыре человека, ещё 13 пострадали. Среди них - Баймагамбет Доскарин, получивший ожог свыше 45% поверхности тела. Со слов соседей, в трагическом инциденте обвиняют именно его.

"Я питаюсь два раза в день: утром и вечером. Живу один. Кран перекрыт. Взрыв прогремел после 4-х утра. Говорят, утечка произошла в моей квартире, но как такое возможно? Я бы тогда первым умер. А от нашего дома и вовсе ничего не осталось", - рассказал пострадавший Баймагамбет Доскарин.

"Землю выкопали, обнаружили там большую трубу, где-то 560 миллиметров. Если копнуть глубже, там лежит труба поменьше, 50 миллиметров. Получается, взяли и проложили большую поверх маленькой. Вот и придавило ее, от чего и взрыв произошёл. Из-за стыка, сварного шва точнее, трещина образовалась. Газовики, когда проверяли, напор до 4 этажа доходил", - рассказал свою версию другой житель города Жанаозен Нурлан Исатаев.

В свою очередь, в местной администрации заверяют, что расследование продолжается. Однако специалисты, проводившие экспертизу, дефектов в подземных трубах не обнаружили.

"По словам жителей, в подвале скопился газ. Есть вывод, что через дымоходы и канализационные трубы он добрался до верхних этажей. И взрыв произошел после того, как включили свет. Но найти связь между домом и локализацией пока не удалось", - сообщил заместитель акима города Жанаозен Жансейт Кайнарбаев.

К тому же, акимат для оценки места ЧП пригласил независимого эксперта из столицы, а жители написали письмо в МЧС.

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Сегодня, 04:30
248
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