Кто виноват во взрыве газового баллона в Жанаозене и гибели людей

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В гибели людей при взрыве баллона в одном из жилых домов Жанаозена обвиняют владельца другой квартиры. По предварительным данным спецкомиссии, утечка газа могла произойти в его жилом помещении. Однако жильцы с этой версией категорически не согласны. Они говорят, что вся проблема кроется в дефекте подземных труб и требуют провести повторную экспертизу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Это видео незадолго до гибели снял Серик Исатаев. Он получил смертельные ранения во время взрыва. Мужчина словно предчувствовал трагедию. По предварительным данным экспертизы, всему виной - скопление газа в квартире на первом этаже. Но жители дома так не считают и требуют провести повторное расследование.