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  • "Кто стирать будет?" — Казнет впечатлило фото школьников с последнего звонка
instagram.com/sko_kz Сегодня, 14:11
359
Сегодня, 14:11
359
Фото: instagram.com/sko_kz

"Кто стирать будет?" — Казнет впечатлило фото школьников с последнего звонка

В социальных сетях появилось фото, рассмешившее комментаторов, передаёт BaigeNews.kz.

На снимке изображены два подростка с выпускной лентой в исписанных белых рубашках. И автор задался вопросом: кто будет это стирать?

 
 
 
 
 
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Публикация от Петропавловск Казахстан СКО (@sko_kz)

Многие комментаторы прониклись к молодёжи и вспомнили свои скучные последние звонки. Подписанты Казнета предложили парням не стирать рубашки, а аккуратно сложить и оставить их на память. 

"А зачем это стирать? Это надо сложить аккуратно и прибрать. И лет так через 10 собраться и принести с собой", "Оригинально! Завидую по-хорошему, мы не могли себе позволить такое, а они свободнее, и это хорошо", "Эти ведь рубашки оставят на память о школе, зачем стирать? Люди создают проблемы себе из-за других людей", "Какой светлый и памятный день! Последний школьный звонок запоминается навсегда. Пусть мальчишки и девчонки в этот день позволят себе чуть больше обычного. Я учитель с большущим стажем, давно на пенсии, а помню и свой последний звонок, и в последствии, уже когда работала", "Крутой лук! Я бы с удовольствием надевала такую рубашку на встречу выпускников. Надеюсь, чернила качественные и не отстираются", "Жаль, в наше время не додумались до такого, обязательно сделали бы на память", "Молодцы. Память на долгие года. Кого-то через несколько лет может и не стать. А память останется навсегда. Креативненько. Я бы своего ребёнка за такое ругать уж точно не стала", - писали комментаторы.

Отметим, что среди ностальгирующих комментаторов нашлись те, кто использовал такой способ запечатления памятных моментов уже более 30 лет назад. Но тогда расписывали не только рубашки. 

"Мы так делали в пионерском лагере, только на пионерском галстуке", "У меня галстук хранится, ещё с пионерлагеря - так же расписан на память", "Это будет прекрасное воспоминание. Мы студенческие куртки исписывали адресами однокурсниц вплоть до внутренних рукавов", "А мы специальные футболки покупали для пожеланий. Их не стирают потом, это на память", "Главное,чтобы лозунги приличные были", - делились воспоминаниями сетевики.

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Сегодня, 14:11
359
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