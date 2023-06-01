"Кто стирать будет?" — Казнет впечатлило фото школьников с последнего звонка

Фото: instagram.com/sko_kz

В социальных сетях появилось фото, рассмешившее комментаторов, передаёт BaigeNews.kz.

На снимке изображены два подростка с выпускной лентой в исписанных белых рубашках. И автор задался вопросом: кто будет это стирать?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Петропавловск Казахстан СКО (@sko_kz)

Многие комментаторы прониклись к молодёжи и вспомнили свои скучные последние звонки. Подписанты Казнета предложили парням не стирать рубашки, а аккуратно сложить и оставить их на память.

"А зачем это стирать? Это надо сложить аккуратно и прибрать. И лет так через 10 собраться и принести с собой", "Оригинально! Завидую по-хорошему, мы не могли себе позволить такое, а они свободнее, и это хорошо", "Эти ведь рубашки оставят на память о школе, зачем стирать? Люди создают проблемы себе из-за других людей", "Какой светлый и памятный день! Последний школьный звонок запоминается навсегда. Пусть мальчишки и девчонки в этот день позволят себе чуть больше обычного. Я учитель с большущим стажем, давно на пенсии, а помню и свой последний звонок, и в последствии, уже когда работала", "Крутой лук! Я бы с удовольствием надевала такую рубашку на встречу выпускников. Надеюсь, чернила качественные и не отстираются", "Жаль, в наше время не додумались до такого, обязательно сделали бы на память", "Молодцы. Память на долгие года. Кого-то через несколько лет может и не стать. А память останется навсегда. Креативненько. Я бы своего ребёнка за такое ругать уж точно не стала", - писали комментаторы.

Отметим, что среди ностальгирующих комментаторов нашлись те, кто использовал такой способ запечатления памятных моментов уже более 30 лет назад. Но тогда расписывали не только рубашки.