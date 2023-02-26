Кто представит Казахстан на юниорском чемпионате мира по биатлону

Фото: Центр Олимпийской подготовки по зимним видам спорта

В Щучинске подвели итоги Молодёжного Кубка РК по биатлону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

В программе соревнований были спринты и индивидуальные гонки. Однако заключительный старт был отменён по причине низкой температуры воздуха, не позволительной по правилам IBU для проведения соревнований.

Среди участников Кубка — более ста атлетов из Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Также выступали представители Монголии.

Для отечественных биатлонистов Молодёжный Кубок РК стал заключительным отборочным туром на юниорский Чемпионат мира. Состав казахстанской сборной на мировое первенство определили по результатам спринтерских гонок и рейтингу биатлонистов на международной арене.

На Чемпионате мира выступят юниоры: Вадим Куралес, Никита Акимов, Данил Червенко, Антон Гуров, Руслан Амурлаев, Арина Крюкова, Полина Егорова, Кристина Титиевская, Алина Скрипкина, Адима Куанышбекова.

В группе юношей и девушек: Егор Гребенщиков, Евгений Литвинов, Ильяс Хасенов, Иван Ручьев, Эрик Шефер, Милана Генева, Яна Чупик, Алема Карабаева, Валерия Миронова и Мария Польдяева.

Спортсмены представляют Абайскую, Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую области.

"Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей стартует 4 марта в Щучинске на базе Центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Участие в мировом первенстве подтвердили команды из более 40 стран. За звание чемпионов будут бороться сильнейшие молодые спортсмены мира в 18 гонках в пяти различных дисциплинах", — сообщили в пресс-службе.

Как отмечают организаторы, международные соревнования по биатлону такого масштаба в Казахстане проводятся впервые.

Фото предоставлены Центром Олимпийской подготовки по зимним видам спорта