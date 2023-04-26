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gazetaingush.ru Вчера, 15:34
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Вчера, 15:34
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Фото: gazetaingush.ru

Кто получит право на поступление в вуз по квоте

В министерстве науки и высшего образования разработали приказ, определяющий размер квоты приёма при поступлении в вузы, передаёт BaigeNews.kz. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, образовательные гранты по квотам получат:

  • один процент — граждане из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью;
  • полпроцента — ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
  • 35 процентов — граждане из числа сельской молодёжи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села;
  • четыре процента — лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан;
  • один процент — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане РК из числа молодёжи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;
  • пять процентов — граждане РК из числа сельской молодёжи, переселяющиеся в регионы, определённые правительством РК;
  • пять процентов — дети из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей;
  • один процент — дети из числа неполных семей, имеющие данный статус не менее трёх лет;
  • один процент — дети из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы.

Напомним, сегодня мажилисмены предложили увеличить размеры грантов в медицинские вузы. Свою инициативу депутаты обосновали тем, что размер государственного заказа, выделяемого из бюджета на обучение по медицинским специальностям, не покрывает даже затрат медвузов для организации учебного процесса.

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Вчера, 15:34
504
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