Увеличить число грантов в медицинские вузы Казахстана просят мажилисмены

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Мажилисмены фракции "Народная партия Казахстана" предложили правительству пересмотреть размеры грантов, выделяемых на обучение медиков в вузах, передаёт BaigeNews.kz. Свой запрос они адресовали заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову.

Депутаты указывают на то, что размер государственного заказа, выделяемого из бюджета на обучение по медицинским специальностям, не покрывает даже затрат медвузов для организации учебного процесса.

"Так, стоимость гранта бакалавриата по специальности "Общая медицина", которой обучаются более 70 процентов всех студентов-медиков, последний раз была пересмотрена в 2021 году и составляет 1 001 000 тенге. Следует отметить, что указанная стоимость распространяется на студентов, поступивших в 2021-2022 и 2022-2023 учебных годах, и не покрывает расходов, несущих вузами, где себестоимость достигает двух миллионов тенге на одного обучающегося. По студентам 3-го и выше годов обучения стоимость грантов не пересматривалась более семи лет и составляет 609 тысяч тенге", — говорится в запросе.

По мнению депутатов, от качества и стоимости обучения зависит уровень квалификации медицинских кадров. Более того, обучить медика более затратно, чем юриста или экономиста. Помимо учебных классов и литературы, для развития теоретических и практических навыков требуются научные, клинические и фармацевтические лаборатории, клинические базы, дорогостоящее симуляционное, медицинское оборудование.

"Постановлением правительства на обучение гуманитарным, научным, юридическим и экономическим специальностям на одного обучающегося в год выделяются гранты из республиканского бюджета от 714,9 до 922,5 тысячи тенге. Помимо этого, комплектация групп учащихся производится не по 25-30, а по 8-10 студентов. Таким образом, кроме отсутствия возможности установления соответствующей оплаты труда, у государственных организаций высшего медицинского образования наблюдается несоответствие требованиям устаревших основных фондов, материально-технической базы и общежитий. Между тем стоимость обучения в зарубежных странах по медицинским специальностям от 2-х до 4-х раз превышает стоимость обучения другим специальностям", — обращают внимание депутаты.