  • 29 Августа, 20:23
  • BAIGENEWS
Уникальный цех по производству селена открыли в Балхаше
Токаев призвал правозащитников к тесной работе с гражданским обществом
Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров
Запретить ввоз "праворульных" авто предлагают в Казахстане
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах

Кто из застройщиков не имеет права привлекать деньги дольщиков в Астане

Сегодня, 20:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 20:02
Сегодня, 20:02
116
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В акимате Астаны составили список стройкомпаний, у которых отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков, передаёт BaigeNews.kz

"Все сделки, совершённые в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. Напоминаем, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается Законом РК "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях РК, а также по статье 214 Уголовного Кодекса РК за занятие запрещёнными видами предпринимательской деятельности", - сообщили в акимате.

По всем имеющимся вопросам граждан просят обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны" по адресу: район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) 55-04-28, 55-67-03.

Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, можно посмотреть здесь.

Самое читаемое

Наверх