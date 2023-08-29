Кто из застройщиков не имеет права привлекать деньги дольщиков в Астане

В акимате Астаны составили список стройкомпаний, у которых отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков, передаёт BaigeNews.kz.

"Все сделки, совершённые в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. Напоминаем, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается Законом РК "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях РК, а также по статье 214 Уголовного Кодекса РК за занятие запрещёнными видами предпринимательской деятельности", - сообщили в акимате.

По всем имеющимся вопросам граждан просят обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны" по адресу: район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) 55-04-28, 55-67-03.

Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, можно посмотреть здесь.