Кто и сколько должен платить ОСМС в 2023 году

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В Казахстане в 2023 году изменились размеры минимальной заработной платы и месячного расчётного показателя. В связи с этим в Фонде социального медицинского страхования объяснили, кому сколько нужно платить за ОСМС, передаёт BaigeNews.kz.

В фонде уточнили, что в связи с увеличением базовых финансовых показателей суммы взносов корректируются для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей.

Кто и сколько будет платиь в Фонд социального медицинского страхования:

Работодатели за работников – три процента от размера заработной платы. Однако облагаемый доход не может превышать 10 МЗП (700 000 тенге), то есть максимально возможное отчисление работодателя составит 21 000 тенге в месяц.

Наёмные работники и работники по договору ГПХ – два процента от своего дохода. Так как объект обложения составляет не более 10 МЗП, то максимально возможный взнос составит 14 000 тенге.

Индивидуальные предприниматели – пять процентов от 1,4-кратного МЗП, то есть 4 900 тенге.

Самозанятые граждане (плательщики ЕСП):

для жителей городов республиканского и областного значения размер ЕСП составляет 1 МРП, то есть 3 450 тенге;

для жителей остальных населенных пунктов ЕСП составляет 0,5 МРП, то есть 1 725 тенге.

Самостоятельные плательщики –пять процентов от 1 МЗП, то есть 3 500 тенге.

Также с 2023 года введён так называемый единый платёж для субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы. Размер всех обязательных платежей по этому способу составляет для работодателей 15 процентов, а для работников – 10 процентов от ставки единого платежа. При этом максимальный ежемесячный доход, от которого будет рассчитан платёж не может превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Кроме того, государство продолжит платить за 15 льготных категорий граждан. С 1 января 2023 года размер взноса за каждого человека из льготной категории граждан составляет 4 505,6 тенге.