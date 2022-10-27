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Сегодня, 01:15
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Ксения Собчак покинула Россию, её коммерческий директор арестован - СМИ
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в срочном порядке покинула пределы России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал 112.
По данным 112, она пересекла границу с Литвой, а в её загородном доме в элитном коттеджном посёлке "Горки-8" в Подмосковье проходят обыски.
Тем временем, в Москве арестован Кирилл Суханов, коммерческий директор Ксении Собчак на два месяца. По данным следствия, Суханов и остальные фигуранты дела вымогали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Поводом стало удаление постов в Telegram-канале "Тушите свет".
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