Крышу здания отдела образования унесло в Павлодарской области

Фото: скриншот из видео

Известно, что здание, с которого унесло крышу, 1967 года постройки, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

"23 октября в 11:00 в районном центре села Аккулы по улице Баймульдина с двухэтажного здания отдела образования района Аккулы порывами ветра (до 18 м/с) сорвана кровля на площади 184 квадратных метров – металлический профлист на деревянной обрешетке", – сообщили в департаменте ЧС Павлодарской области в воскресенье.

Жертв и пострадавших нет.

23 октября в регионе было объявлено штормовое предупреждение: ветер северо-западный, скоростью 15-20 метров в секунду, ночью на большей части области, днем – на юге, юго-востоке - порывы 23-38 метров в секунду).