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  • Крышу здания отдела образования унесло в Павлодарской области
скриншот из видео Вчера, 23:51
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Фото: скриншот из видео

Крышу здания отдела образования унесло в Павлодарской области

Известно, что здание, с которого унесло крышу, 1967 года постройки, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщается, порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

"23 октября в 11:00 в районном центре села Аккулы по улице Баймульдина с двухэтажного здания отдела образования района Аккулы порывами ветра (до 18 м/с) сорвана кровля на площади 184 квадратных метров – металлический профлист на деревянной обрешетке", – сообщили в департаменте ЧС Павлодарской области в воскресенье.

Жертв и пострадавших нет. 

23 октября в регионе было объявлено штормовое предупреждение: ветер северо-западный, скоростью 15-20 метров в секунду, ночью на большей части области, днем – на юге, юго-востоке - порывы 23-38 метров в секунду).

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#Павлодарская область
BaigeNews.kz
Вчера, 23:51
126
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