Крыса спряталась в детской коляске и напала на женщину в Павлодаре

Крыса напала на жительницу Павлодара. По словам женщины, грызун спрятался в коляске, где сидел ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Три недели назад Александра Галиева собиралась на прогулку с дочерью. Она уже положила ребёнка в коляску, когда услышала странное шуршание из прикреплённой сумки, в которой хранился перекус для девочки. Открыв её, девушка обнаружила крысу.

"Я открываю, там сидит просто огроменная крыса и смотрит на меня такими большими глазами. Я начала, естественно, кричать. Она реально подвальная. И она кидалась. Начала фыркать на нас. А представьте, если она кинется на детей", - рассказала жительница Павлодара Александра Галиева.

На крыс в этом доме жалуются и другие соседи. В основном грызуны обитают в мусорных камерах, куда поступают отходы из мусоропровода.

Жильцы жаловались в КСК. Сотрудники кооператива заверили, что грызунов потравили.

"В одном подъезде у нас появились крысы. И не дикие, а домашние. Кто-то из жильцов просто выкинул крыс с приплодом в подъезд. Как только информация поступила, мы сразу начали обрабатывать, разложили отраву. Конечно, они сразу же не помирают, но, в течение определённого времени. По моим подсчётам, их было около шести-семи, сейчас может около двух осталось", - сообщил директор обслуживающей компании Алексей Косинов.

В КСК сказали, что ежемесячно проводят профилактическую дератизацию в подвалах, но ни одной крысы там найдено не было.