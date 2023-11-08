Крупный взрыв произошёл на металлургическом заводе в Турции
Сегодня, 22:41
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Сегодня, 22:41Сегодня, 22:41
90Фото: haberglobal.com.tr
13 рабочих пострадали в результате взрыва на металлургическом комбинате Тосялы в турецкой провинции Хатай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Haber Global.
"После того, как о ситуации сообщили в центр экстренной помощи 112, на место выехала медицинская бригада. Девять рабочих госпитализировали в государственную больницу Искендерун, четверых - в больницу Дёртёл, двое рабочих были интубированы", - сообщают местные СМИ.
Прокуратура начала расследование по факту взрыва.
Момент происшествия сняла камера видеонаблюдения.
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: Çok sayıda yaralı var
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