Крупный взрыв произошёл на металлургическом заводе в Турции

13 рабочих пострадали в результате взрыва на металлургическом комбинате Тосялы в турецкой провинции Хатай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Haber Global.

"После того, как о ситуации сообщили в центр экстренной помощи 112, на место выехала ​медицинская бригада. Девять рабочих госпитализировали в государственную больницу Искендерун, четверых - в больницу Дёртёл, двое рабочих были интубированы", - сообщают местные СМИ.

Прокуратура начала расследование по факту взрыва.

Момент происшествия сняла камера видеонаблюдения.



Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: Çok sayıda yaralı var