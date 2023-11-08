  • 8 Ноября, 23:15
  • BAIGENEWS

Крупный взрыв произошёл на металлургическом заводе в Турции

Сегодня, 22:41
АВТОР
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haberglobal.com.tr Сегодня, 22:41
Сегодня, 22:41
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Фото: haberglobal.com.tr

13 рабочих пострадали в результате взрыва на металлургическом комбинате Тосялы в турецкой провинции Хатай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Haber Global.

"После того, как о ситуации сообщили в центр экстренной помощи 112, на место выехала ​медицинская бригада. Девять рабочих госпитализировали в государственную больницу Искендерун, четверых - в больницу Дёртёл, двое рабочих были интубированы", - сообщают местные СМИ.

Прокуратура начала расследование по факту взрыва. 

Момент происшествия сняла камера видеонаблюдения.


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