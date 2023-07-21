Крупный схрон боеприпасов и оружия обнаружили в Шу

Фото: polisia.kz

Крупный схрон боеприпасов и оружия обнаружили в Шуском районе, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В подвальном помещений заброшенного здания в городе Шу Жамбылской области обнаружен крупный схрон боеприпасов и оружия.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области.

Обнаружены девять единиц оружия и боеприпасы: четыре единицы одноствольного охотничьего ружья ИЖ-ЗК 16-го калибра, обрез одноствольного ружья ИЖ-17 16-го калибра, две единицы травматического пистолета Байкал 79-9ТМ калибра 9 миллиметров, пистолет, 270 единиц патронов калибра 5,45 миллиметров и пистолет ПМ калибра 9 миллиметров, похищенный в ходе январских событий со склада ДП.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК “Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств”.