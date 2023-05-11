Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны

В Астане рядом с небоскрёбом Abu Dhabi Plaza произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz. Выяснилось, что горит строящийся жилой комплекс.

"11 мая в 15:01 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что виден чёрный дым с новостройки на пересечении улиц Акмешит-Сыганак. По прибытию установлено, что на территории новостроящегося жилого комплекса горит битум и предварительно наружная обшивка", - сообщили в ДЧС столицы.

Пожар локализован в 15:17 часов. Жертв и пострадавших нет, отметили в ведомстве.