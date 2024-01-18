Крупный пожар в магазине потушили в Павлодаре

В Павлодаре огнеборцы ликвидировали крупный пожар в магазине. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в 13:30. Пожарным поступил сигнал о возгорании в одноэтажном отдельно стоящем здании.

До приезда спасателей персонал магазина эвакуировался.

"Тушение пожара усложняло густое задымление и открытый огонь. Был объявлен сложный ранг пожара. Силами огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на соседние здания", - сообщили в МЧС.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.

Пожар ликвидировали в 16:59. В тушении были задействованы 61 сотрудник и 13 единиц техники.