Крупный пожар в магазине потушили в Павлодаре
Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
145Фото: МЧС РК
В Павлодаре огнеборцы ликвидировали крупный пожар в магазине. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл в 13:30. Пожарным поступил сигнал о возгорании в одноэтажном отдельно стоящем здании.
До приезда спасателей персонал магазина эвакуировался.
"Тушение пожара усложняло густое задымление и открытый огонь. Был объявлен сложный ранг пожара. Силами огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на соседние здания", - сообщили в МЧС.
Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.
Пожар ликвидировали в 16:59. В тушении были задействованы 61 сотрудник и 13 единиц техники.
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