Крупный пожар в банном комплексе потушили в Алматы
Сегодня, 20:19
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Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
136Фото: МЧС РК
Почти два часа потребовалось, чтобы потушить крупный пожар в банном комплексе в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о возгорании поступило в 18:00. С огнём справились в 19:51.
По уточнённым данным, площадь пожара составила 380 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
Причина произошедшего устанавливается.
В ДЧС отметили, что тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточника. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии полтора километра.
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