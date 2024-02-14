Крупный пожар в банном комплексе потушили в Алматы

Почти два часа потребовалось, чтобы потушить крупный пожар в банном комплексе в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о возгорании поступило в 18:00. С огнём справились в 19:51.

По уточнённым данным, площадь пожара составила 380 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается.

В ДЧС отметили, что тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточника. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии полтора километра.