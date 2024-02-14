Банный комплекс горит в Алматы
Сегодня, 18:32
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Сегодня, 18:32Сегодня, 18:32
118Фото: скриншот видео
Крупный пожар в банном комплексе тушат в Алматы. Подробности сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"14 февраля в 18:00 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу вызова на сообщение о загорании банного комплекса по адресу: Медеуский район, улица Оспанова, 85/77", - сообщили в ведомстве.
Несмотря на "час пик" и пробки пожарные расчёты оперативно прибыли на вызов и установили горение открытым пламенем двух деревянных домов. Создалась угроза распространения огня на соседние деревянные коттеджи.
Развернута работа оперативного штаба, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.
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