  • 24 Января, 17:15
  • BAIGENEWS

Крупный пожар в бане потушили в Шымкенте

Сегодня, 16:20
АВТОР
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instagram.com/shymkent_tjd Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: instagram.com/shymkent_tjd

Пожар в бане площадью 288 квадратных метров произошел в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

МЧС поделилось кадрами с места происшествия.

Обошлось без жертв. Причину возгорания устанавливают.

На месте происшествия были задействованы 73 сотрудника и 19 единиц техники ДЧС.

 

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