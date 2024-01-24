Крупный пожар в бане потушили в Шымкенте
Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
105Фото: instagram.com/shymkent_tjd
Пожар в бане площадью 288 квадратных метров произошел в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
МЧС поделилось кадрами с места происшествия.
Обошлось без жертв. Причину возгорания устанавливают.
На месте происшествия были задействованы 73 сотрудника и 19 единиц техники ДЧС.
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