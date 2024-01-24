Крупный пожар в бане потушили в Шымкенте

Сегодня, 16:20

Сегодня, 16:20

Пожар в бане площадью 288 квадратных метров произошел в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

МЧС поделилось кадрами с места происшествия.

Обошлось без жертв. Причину возгорания устанавливают.

На месте происшествия были задействованы 73 сотрудника и 19 единиц техники ДЧС.