  • 18 Февраля, 09:52
  • BAIGENEWS

Крупный пожар в ангаре станции технического обслуживания потушили в Петропавловске

Сегодня, 08:33
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 08:33
Сегодня, 08:33
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Фото: скриншот с видео

Пожарные Северно-Казахстанской области борются с крупным пожаром, передаёт BaigeNews.kz.

"В 4:36 на телефон "101" поступила информация о пожаре в ангаре станции технического обслуживания в  Петропавловске. Объявлен третий номер вызова. В тушении задействованы 46 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС", —  сообщили в МЧС РК.

Уточняется, что с места происшествия эвакуировано пять автомобилей. 

В шесть часов утра пожар был локализован и в 6:53 ликвидирован. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Пожар 

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