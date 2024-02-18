Крупный пожар в ангаре станции технического обслуживания потушили в Петропавловске

Пожарные Северно-Казахстанской области борются с крупным пожаром, передаёт BaigeNews.kz.

"В 4:36 на телефон "101" поступила информация о пожаре в ангаре станции технического обслуживания в Петропавловске. Объявлен третий номер вызова. В тушении задействованы 46 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС", — сообщили в МЧС РК.

Уточняется, что с места происшествия эвакуировано пять автомобилей.

В шесть часов утра пожар был локализован и в 6:53 ликвидирован. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

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