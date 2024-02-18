Крупный пожар в ангаре станции технического обслуживания потушили в Петропавловске
Сегодня, 08:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:33Сегодня, 08:33
138Фото: скриншот с видео
Пожарные Северно-Казахстанской области борются с крупным пожаром, передаёт BaigeNews.kz.
"В 4:36 на телефон "101" поступила информация о пожаре в ангаре станции технического обслуживания в Петропавловске. Объявлен третий номер вызова. В тушении задействованы 46 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС", — сообщили в МЧС РК.
Уточняется, что с места происшествия эвакуировано пять автомобилей.
В шесть часов утра пожар был локализован и в 6:53 ликвидирован. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Пожар
Самое читаемое
- Какой будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
- Разгромом закончился бой Казахстан — Узбекистан на турнире по боксу Dracula Open-2024
- Трагедия у детсада: отец задавил на машине дочь в Акмолинской области
- Новую жилищную программу "Отау" запустит Отбасы банк
- Алексей Навальный скончался в колонии в России