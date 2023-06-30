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Сегодня, 18:22
241
241Фото: пресс-служба МЧС РК
Крупный пожар тушат в Уральске
Сухая трава и кустарники загорелись в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"30 июня в 12:42 в посёлке Деркул произошло загорание сухой травы и кустарников на трёх участках на ориентировочной площади пять гектаров. В тушении были задействованы 19 единиц техники, 64 человека личного состава ДЧС ЗКО", - говорится в сообщении.
На месте ЧП присутствуют руководство ДЧС и акимата Уральска.
Угроза населённому пункту отсутствует.
В ДЧС развёрнут оперативный штаб для координации сил и средств.
В 17:16 пожар локализован. Пострадавших нет.
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