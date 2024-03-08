Крупный пожар на элеваторе в ВКО потушили

Возгорание в сушильном отделении элеватора в селе Предгорное в ВКО начали тушить сегодня утром, в 6:37, а ликвидирован пожар в 12:30, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Огонь тушили 90 человек, более 12 единиц техники и один пожарный поезд.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Также названы его предварительные причины: несоблюдение техники пожарной безопасности при переработке сельскохозяйственной продукции и нарушение технологического процесса.