Крупный пожар на элеваторе в ВКО потушили
Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
132Фото: скриншот с видео
Возгорание в сушильном отделении элеватора в селе Предгорное в ВКО начали тушить сегодня утром, в 6:37, а ликвидирован пожар в 12:30, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.
Огонь тушили 90 человек, более 12 единиц техники и один пожарный поезд.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Также названы его предварительные причины: несоблюдение техники пожарной безопасности при переработке сельскохозяйственной продукции и нарушение технологического процесса.
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