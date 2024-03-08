  • 8 Марта, 14:11
  • BAIGENEWS

Крупный пожар на элеваторе в ВКО потушили

Сегодня, 13:15
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
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Фото: скриншот с видео

Возгорание в  сушильном отделении элеватора в селе Предгорное в ВКО начали тушить сегодня утром, в 6:37, а ликвидирован пожар в 12:30, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Огонь тушили 90 человек, более 12 единиц техники и один пожарный поезд.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Также названы его предварительные причины: несоблюдение техники пожарной безопасности при переработке сельскохозяйственной продукции и нарушение технологического процесса.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Shko Tjd Dchs Vko (@shygysqaz_tjd)

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