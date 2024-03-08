Крупный пожар в ВКО: горит элеватор с 20 тоннами зерна
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
43Фото: МЧС РК
В селе Предгорное Восточно-Казахстанской области загорелось сушильное отделение элеватора. В сушилке находится около 20 тонн зерна, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в МЧС РК, предварительная площадь пожара составила 250 квадратных метров.
"Незамедлительно к месту направлены силы и средства района. Всего задействовано порядка 50 человек личного состава и более 10 единиц техники от ДЧС и шесть человек личного состава и одна единица техники ТОО "Васкен". Дополнительно к месту пожара выехал пожарный поезд", — говорится в сообщении.
В 10:11 8 марта пожар был локализован.
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