Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее

Более 77 млн пачек контрафактных сигарет обнаружено и изъято в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"В ходе осмотра грузовых автотранспортных средств и складов на территории города Семей обнаружено и изъято 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге. Сумма акцизов, подлежащая к уплате в бюджет, составляет 1,1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Ранее совместно с УБОП Департамента полиции области Абай пресечен аналогичный факт перевозки контрафактных сигарет на сумму 1,1 млрд тенге, по которым сумма акцизов составила 450 млн тенге.



По вышеуказанным фактам проводится досудебное расследование.