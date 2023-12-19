Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
Сегодня, 11:49
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Сегодня, 11:49Сегодня, 11:49
85Фото: Минфин РК
Более 77 млн пачек контрафактных сигарет обнаружено и изъято в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В ходе осмотра грузовых автотранспортных средств и складов на территории города Семей обнаружено и изъято 77,3 млн пачек контрафактных сигарет, рыночная стоимость которых составляет 2,7 млрд тенге.
Сумма акцизов, подлежащая к уплате в бюджет, составляет 1,1 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Ранее совместно с УБОП Департамента полиции области Абай пресечен аналогичный факт перевозки контрафактных сигарет на сумму 1,1 млрд тенге, по которым сумма акцизов составила 450 млн тенге.
По вышеуказанным фактам проводится досудебное расследование.
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