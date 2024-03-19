В Казахстане крупным сёлам могут присвоить городской статус

18 новых городов могут появиться в Казахстане, сообщил вице-премьер, министр нацэкономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.kz. Отвечая на вопрос премьер-министра Олжаса Бектенова на заседании правительства, он сообщил, что в стране 112 сел с населением более 10 тысяч человек.

"В стране 112 сел с населением более 10 тысяч человек, из них в 18 населенных пунктах проживает более 30 тысяч человек. В законодательстве предусмотрены механизмы изменения их статуса. Например, в случае, если численность населения превышает 10 тысяч человек в течение трех лет, то областной маслихат имеет право изменить статус этих сел, то есть превратить их в города.

Соответствующий закон вступил в силу в 2021 году. В настоящее время в областных администрациях рассматриваются обращения маслихатов. Но конкретного решения пока не принято, работа ведется", - сказал Байбазаров.