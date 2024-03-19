Поступают тысячи жалоб - Бектенов о состоянии сёл в Казахстане

На неэффективное планирование потребностей сел указал премьер-министр РК Олжас Бектенов. Глава правительства отметил, что продолжают поступать жалобы о состоянии медучреждений, школ, качестве питьевой воды, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По этим вопросам поступают тысячи жалоб. В итоге идет отток сельского населения. Необходимо активизировать работу по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в особенности на приграничных территориях. Для поэтапного решения данных задач надо продолжить работу по передаче некоторых видов налогов и платежей в бюджет сельских округов. Также нужно оказывать активную поддержку частным инициативам", - сказал Бектенов на заседании правительства.

Акиматы должны активизировать работу по привлечению бизнеса в развитие родных сел, считает глава правительства.

"В целом, все вопросы, возникающие в процессе реализации мероприятий Концепции развития сельских территорий, должны решаться на местах оперативно и с учетом мнения населения", - сказал Бектенов.

В этой связи он поручил Миннацэкономики совместно с акиматами регионов принять комплексный подход в развитии инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Министерству финансов проработать вопрос по расширению доходной базы акиматов сельских округов для повышения эффективности решения вопросов жизнеобеспечения на селе.

Также он поручил акиматам областей обеспечить эффективное освоение выделяемых бюджетных средств при реализации мероприятий Концепции развития сельских территорий.