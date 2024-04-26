Крупную нарколабораторию обнаружили на даче в Алматинской области

Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На территории одного из дачных массивов полицейские для проверки остановили машину Honda Odyssey. В ходе обыска в салоне обнаружили около килограмма аналогов психотропного вещества мефедрон.

Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого. Оказалось, что около месяца назад мужчина в одном из дачных домов в Жамбылском районе организовал нарколабораторию и уже успел изготовить почти 5 кг запрещённого вещества.

При обыске обнаружили реактивы, ёмкости и предметы, необходимые для изготовления наркотиков.

"По данным следствия, наркотики предназначались для сбыта на территории мегаполиса. На улицы Алматы не допущено около 20 тысяч доз сильнейших аналогов психотропных веществ на сумму свыше 360 миллионов тенге", – отметил начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов.

По факту незаконного изготовления наркотических средств начато досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.