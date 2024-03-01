Крупную коммунальную аварию устранили только через 10 дней в Майкаине

В посёлке Майкаин завершили устранение повреждения на трубопроводе подачи холодной воды диаметром 1020 мм. С проблемой боролись с 21 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

"Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверили возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производился отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках проводили отогрев грунта вокруг трубы углём и деревянными шпалами. Всего отогреты 13,4 километра трубопровода", - сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Все выявленные повреждения устранены, выполнено наполнение сети. Специалисты ведут наладку гидравлического режима, после чего рабочее давление водоснабжения в Майкаине повысится и будет обеспечивается в штатном режиме.

В ликвидации повреждения были задействованы более 240 человек и 70 единиц специализированной техники.

Напомним, повреждение на трубопроводе выявили 21 февраля. Спустя два дня акимат Баянаульского района на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принял решение объявить о чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории посёлка.

24 февраля прошло заседание оперативного штаба.