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Руководителя "Казспецэкспорта" задержали после выполнения гособоронзаказа

Сегодня, 11:17
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АФМ МФ РК Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17
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Фото: АФМ МФ РК

Исполняющего обязанности гендиректора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.

В АФМ сообщили о задержании 23 февраля 2024 года и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники.

"Иная информация в порядке статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.

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