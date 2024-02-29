Руководителя "Казспецэкспорта" задержали после выполнения гособоронзаказа
Сегодня, 11:17
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Сегодня, 11:17Сегодня, 11:17
78Фото: АФМ МФ РК
Исполняющего обязанности гендиректора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.
В АФМ сообщили о задержании 23 февраля 2024 года и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники.
"Иная информация в порядке статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.
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