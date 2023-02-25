Крупного акмолинского агрария судят по резонансному делу

Фото: из семейного архива

В Кокшетауском городском суде начался процесс по резонансному делу крупного агрария Ерика Иманжанова. Предпринимателя обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, статью об участии в транснациональной группе отменили, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На скамье подсудимых три человека – кроме Ерика Иманжанова, также А. и Г.

Напомним, речь идёт о финансовом директоре хозяйства "Умай Жер" в Акмолинской области. Иманжанов возглавлял предприятие с 2017 года и превратил его из убыточного в процветающее. Здесь сеют зерновые на 10 тысяч гектарах земли, также выращивают лён, овёс и ячмень.

Фермера задержали в октябре 2021 года, его обвинили в участии в транснациональной преступной группе, пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

"Статью 264 (части 1 и 2), то есть организация транснациональной преступной группы и участие в ней, после наших неоднократных обращений в Генеральную прокуратуру, отменили. В сентябре прошлого года Генпрокуратура вынесла в адрес прокурора Акмолинской области указание о прекращении уголовного преследования по ней. Был пересоставлен и вручён обвинительный акт, в котором осталось обвинение только по статье 28 ч. 5 – статьи 245 ч. 3 и 361 статьи ч. 4 – через 28 ч. 4. То есть мой подзащитный и А. теперь обвиняются в пособничестве в уклонении по уплате налогов, также в пособничестве в злоупотреблении служебным положении. Третий фигурант Г. обвиняется по статье 361 ч. 4 – в злоупотреблении служебным положением", – пояснила адвокат Надежда Далабаева.

Впрочем, в Кокшетауский городской суд уголовное дело поступило пятого декабря, но там произошёл ряд процессуальных коллизий. Предварительное слушание назначили с нарушением сроков – на седьмой день (по статье 319 УПК – не позднее пяти суток). Далее судья продлил меру пресечения – содержание под стражей. Сторона защиты А. заявила ходатайство о возврате дела прокурору, так как, по её мнению, был нарушен язык судопроизводства. Какие-то материалы не были переведены на язык дари (родной язык второго фигуранта дела). Адвокаты Иманжанова, в свою очередь, обжаловали постановление судьи о возврате дела. Второго февраля апелляционная коллегия отменила его и направила дело на новое рассмотрение в горсуд.

скрин видео журналиста А. Тулепбергенова

Защита Иманжанова и А. ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Главный аргумент – обоим фигурантам уголовного дела арест назначался по статье об организации и участии транснациональной группы. А её из обвинения убрали.

"Мой подзащитный содержится под стражей уже более 16 месяцев, что нарушает все установленные законодательством сроки. В 2022 году у него родился ребёнок, которого он ещё даже не видел. Я считаю, что при таком обвинении, которое заявлено, нет никаких оснований для продления меры пресечения. Что на предварительном слушании, что сейчас участвующие по делу прокуроры ни слова не сказали о том, чем обоснована данная мера пресечения и почему она должна быть продлена. А также на какой срок она должна быть продлена, чтобы мы уже ориентировались(...) Нет сведений о том, что у моего подзащитного продаётся движимое/недвижимое имущество, приобретаются билеты, чтобы уехать. У него постоянное место жительства, которое он не менял, прописка остаётся прежней. Просим также учесть у Иманжанова наличие четырёх несовершеннолетних детей, нетрудоспособной супруги и пожилой мамы", – обратилась Надежда Далабаева.

Однако судья ходатайство оставил без удовлетворения.

"В настоящее время производство по уголовному делу только назначено, суду предстоит исследовать большой объём материалов дела. Мера пресечения в отношении Иманжанова и А. избрана правильно, оснований для её изменения или отмены не имеется, так как подсудимые обвиняются в совершении тяжкого преступления и, находясь на свободе, могут воспрепятствовать полному и объективному расследованию", – пояснил Атимбек Жумабеков.

Адвокаты подсудимых, в свою очередь, обжаловали данное постановление в Акмолинском областном суде.

Процесс по резонансному делу открытый. И первое заседание главного судебного разбирательства собрало полный аншлаг: поддержать предпринимателя-агрария пришли родственники, друзья, сотрудники хозяйства "Умай Жер". Не уместившись в зале, они стояли на улице за окнами и наблюдали за происходящим внутри.

скрин видео журналиста А. Тулепбергенова

Какая ситуация складывается на предприятии? По словам директора по производству Азамата Ельмаганова, обстановка стабильная.

"Работаем в прежнем режиме, готовимся к посевной. Все сотрудники остались на местах, ни одного человека не сократили, не уволили. Наоборот, добрали. Зарплату люди получают вовремя, в прошлом году увеличили, в этом тоже хотим немного добавить. Мы считаем, что сложившаяся ситуация не должна влиять на коллектив. Но, учитывая, что Ерик – главный драйвер нашего хозяйства, мы не можем сейчас пока строить долгосрочные планы. Нужно идти на улучшение, увеличение производства, внедрять высокие технологии. Тяжеловато, идём на грани. На суд пришли все – инженеры, бригадиры, камазисты, механизаторы, водители. Весь коллектив верит, что руководитель вернётся, и всё будет хорошо", – заключил аграрий.

Редакция BaigeNews.kz следит за ходом судебного разбирательства.