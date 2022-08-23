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Акмолинского фермера подозревают в участии в транснациональной ОПГ
Вот уже десять месяцев финансовый директор ТОО "Умай Жер" в Акмолинской области Ерик Иманжанов находится под следствием. В отношении него заведено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об участии в составе транснациональной преступной группы и уклонении от уплаты налогов. Между тем, родные фермера не исключают версию о возможной заинтересованности в бизнесе, который Иманжанов поднял практически с колен. Корреспондент BaigeNews.kz. выслушал все стороны.
Как "Умай Жер" превратили из убыточного в процветающее
40-летний житель Акмолинской области Ерик Иманжанов ТОО "Умай Жер" возглавлял с 2017 года. По словам сотрудников предприятия, хозяйство находилось в упадке, имело большие долги по кредитам и кадровую текучку, а имущество было в залоге. За пять лет предпринимателю удалось поднять убыточное товарищество практически с колен: освободились от кредитов, сняли залоги, собрали эффективный коллектив и повысили производительность на полях. Модернизировали парк сельхозтехники, к примеру, закупили в лизинг порядка двух десятков современных комбайнов. К слову, и за них предприятие уже рассчиталось.
Сегодня "Умай Жер" сеет порядка 10 тысяч гектаров земли, урожайность даже в засушливый сезон – 10-12 центнеров с гектара. В посевную и уборочные кампании здесь трудятся около сотни человек, на "постоянке" – 50.
Выращивают, кроме пшеницы, лен, овес, ячмень.
Практически все земли – паевые, наделы принадлежат жителям трёх окрестных аулов – Васильковки, Конысбая и Донгулагаш. Порядка 300 пайщиков регулярно получают свои дивиденды. Причем, по их собственным словам, самые высокие в Зерендинском районе и вполне вероятно – в Акмолинской области. Предприятие оказывает спонсорскую помощь школам, оборудовало мини-центр, отремонтировало клуб, участвует в строительстве мечети, пробурило и запустило скважину в Донгулагаш, чтобы обеспечить жителей питьевой водой, чистит дороги и вывозит снег, заботится о местных ветеранах и малообеспеченных семьях, материально поддерживает проведение праздников во всех трех селах.
ТОО ведет дальновидную кадровую политику, тесно сотрудничая с местными профессионально-техническими учебными заведениями. Например, здесь регулярно проходят практику ребята из Красноярского агротехнического колледжа, самых перспективных принимают на работу.
Предприятие помогает и семьям своих рабочих. Например, уже несколько семей получили жилье – с последующим выкупом. Скромное, но добротное. Рабочие хозяйства показали дом Александра Бобика. Мужчина родом из села Андреевка в Северо-Казахстанской области. Поначалу приехал сам. Работал, присматривался. Четыре года назад перевёз в Васильковку семью, она у него большая – жена и шестеро детей. Старший уже служит в армии. Тоже, кстати, окончил "аграрку" в Красном Яре и до армии успел поработать в "Умай Жер". Супруга Вера устроилась сторожем в местную школу. Говорят, фирма во всем поддерживает.
В чём подозревают бизнесмена
Однако не всё в хозяйстве так ладно, как кажется на первый взгляд. Вот уже десятый месяц сотрудники не видят финансового директора Ерика Иманжанова, которого привыкли считать своим руководителем. Как выяснилось, на него и ещё двух человек (не сотрудников "Умай Жер") заведены уголовные дела.
По информации адвоката Надежды Далабаевой, Иманжанов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 264 часть 2, 28 часть 3 - 245 часть 3, 28 часть 4 - 361 часть 4 пункт 3 УК РК.
"То есть в участии в транснациональной преступной группе, пособничестве в уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путём непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искажённых данных о доходах и (или) расходах путём сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, совершённое с использованием счета-фактуры без фактической отгрузки товаров преступной группой, в особо крупном размере и подстрекательстве к использованию лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло тяжкие последствия", – уточнила Надежда Далабаева.
Следствие вёл ДКНБ по Акмолинской области. Досудебное расследование завершено, материалы представлены участникам уголовного процесса для ознакомления.
"Проведённым расследованием установлено, что фигурантами уголовного дела, действовавшими по сговору в составе транснациональной организованной преступной группы, в период с 2016 по 2018 годы уменьшен доход одного из предприятий города Кокшетау на сумму более 1,8 миллиарда тенге. Деньги получены безвозмездно и не были включены в совокупный годовой доход предприятия. В результате чего уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей на сумму более 370 миллионов тенге, чем государству причинён особо крупный материальный ущерб", – прокомментировали в ДКНБ.
Подробности уголовного дела будут оглашены после вынесения приговора, отмечается в ответе на официальный запрос BaigeNews.kz.
По словам адвоката, Ерик Иманжанов считает себя невиновным и намерен доказывать это во всех инстанциях.
Почему предпринимателя содержат под стражей
Иманжанова содержат под арестом с октября 2021 года. Избрание данной меры пресечения, по мнению защиты, является незаконным.
"Каждый месяц, из раза в раз, при продлении меры пресечения, я пытаюсь выяснить у участвующих прокуроров, какие обоснованные и законные основания для ареста моего подзащитного имеются у органа уголовного преследования. На что не получаю внятных ответов, а следственный суд Кокшетау, к моему сожалению, удовлетворяет ходатайство следователя, поддержанного прокурором", - отметила адвокат Надежда Далабаева.
В прокуратуре в ответ на запрос BaigeNews.kz пояснили применение такой меры пресечения.
"Основанием для содержания под стражей и продления её сроков послужило подозрение Иманжанова Е.К. в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено лишение свободы до 12 лет. А также наличие объективных данных о том, что, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, создать условия для воспрепятствования расследования, оказать давление на свидетелей и других лиц. Иная информация, в силу требований статьи 201 УПК РК, не подлежит разглашению", – проинформировал и.о. прокурора Акмолинской области Владимир Малахов.
Версия родных
Между тем, у родных и коллег предпринимателя есть своя версия о мотивах происходящего.
"У нас есть существенные опасения, и они не на пустом месте образовались, что мы можем лишиться нашего единственного источника дохода – бизнеса, который мой муж с таким трудом строил практически с нуля. И речь идёт, по нашему мнению, о рейдерском захвате. Моему супругу два года назад уже предлагали отдать его за бесценок либо обменять на совсем убыточный. Муж ответил отказом – ему угрожали, что если он по-хорошему не согласится, то для него все будет плохо. И, соответственно, он оказался за решёткой. Сейчас мы не можем более открыто сказать, ограничены в этом праве. Но позднее расскажем, назовем все фамилии и обстоятельства дела", – заверила супруга подозреваемого Динара Иманжанова.
Её поддержал директор по производству Азамат Ельмаганов.
"В 2017 году я пришёл директором по производству, имелись большие долги, счета были арестованы, оборотки не было. Постепенно нам удалось рассчитаться по кредитам, оплатить лизинг, выйти на прибыль, поднять людям зарплату. Всю эту работу наладил Ерик Иманжанов, и тут его закрывают. Не всё понятно и по обвинениям в его адрес. Среди пайщиков ходят разговоры, что посторонние люди присматриваются к полям. Поэтому мы можем допустить версию с рейдерским захватом. Но такие вещи сложно доказать", – отметил собеседник агентства.
По словам рабочих хозяйства, все эти десять месяцев они исправно получают зарплату и стараются не паниковать. Но, к сожалению, в администрации компании никаких гарантий на будущее им дать не могут.
"Пока нет руководителя, мы засеяли поля, обработали и сейчас приступаем к уборке урожая – идем по инерции, потому что деньги были заложены. Но вот сейчас уборка, и уже есть куча вопросов по финансированию. Так у директора по производству есть сомнения, готовить ли земли на новый сезон, заказывать ли семена, что сеять, в каком объёме и так далее. Год заканчивается, а на следующий планировать мы ничего не можем. Поэтому я ничего не обещаю пайщикам и сотрудникам хозяйства", – сетует Азамат Ельмаганов.
В ДКНБ области прокомментировали эту версию так: "Касательно неофициальной версии р возглавляемых якобы Иманжановым, у департамента никаких комментариев не имеется, так ".
В ДКНБ на просьбу прокомментировать версию о попытке рейдерского захвата земель ТОО "Умай Жер" ответили, что "данный вопрос не рассматривался органом следствия".
"В случае наличия фактов рейдерского захвата необходимо обратиться с заявлением в органы внутренних дел и прокуратуры. Указанный гражданин признан подозреваемым за преступные действия, не связанные с предпринимательской деятельностью ТОО "Умай Жер". Данное предприятие не фигурирует в рамках уголовного дела. В отношении предприятия и земель крестьян никаких арестов и обременений не налагалось. Кроме того, согласно БД "Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов", учредителем и директором ТОО "Умай Жер" значится гражданин РК Ельмаганов Азамат Мерекеулы", – отмечается в сообщении ведомства.
Многие обстоятельства этой непростой истории пока не озвучены. Отметим, что ни один из публикуемых комментариев сторон не отражает позицию редакции. Точку в деле поставит суд. BaigeNews.kz следит за развитием событий.
Фото: Асель Турар
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