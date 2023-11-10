Крупное здание снесли в Алматы
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Крупное здание сносят в Алматы по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля.
"Собственником земельного участка с целевым назначением "производственное помещение" на улице Брюсова был построен объект площадью порядка 470 метров, причём частично на земле госфонда", - сообщили в ведомстве.
Управлением в 2021 году инициировано исковое заявление к собственнику. Последовали судебные разбирательства.
Постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции о частичном сносе объекта оставлено без изменений.
27 мая 2022 года судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство и в адрес собственника направлено письмо об исполнении решения суда в добровольном порядке до 13 июня 2022 года. Однако собственник его не исполнил.
Снос объекта начат 10 ноября 2023 года в присутствии судебных исполнителей.
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