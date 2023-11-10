Крупное здание снесли в Алматы

Крупное здание сносят в Алматы по решению суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля.

"Собственником земельного участка с целевым назначением "производственное помещение" на улице Брюсова был построен объект площадью порядка 470 метров, причём частично на земле госфонда", - сообщили в ведомстве.

Управлением в 2021 году инициировано исковое заявление к собственнику. Последовали судебные разбирательства.

Постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции о частичном сносе объекта оставлено без изменений.

27 мая 2022 года судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство и в адрес собственника направлено письмо об исполнении решения суда в добровольном порядке до 13 июня 2022 года. Однако собственник его не исполнил.

Снос объекта начат 10 ноября 2023 года в присутствии судебных исполнителей.