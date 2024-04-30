  • 30 Апреля, 15:28
  • BAIGENEWS

Крупное предприятие в Павлодаре едва не завладело землёй городского парка

Сегодня, 15:13
АВТОР
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Иллюстративное фото/baigenews.kz Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13
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Фото: Иллюстративное фото/baigenews.kz

Прокуратура выявила факт незаконного предоставления части территории парка в Павлодаре под строительство двух многоквартирных жилых домов, передаёт BaigeNews.kz.

Участки земли парка "Металлургов" площадью 1,2 гектара в нарушение земельного и архитектурного законодательства отвели одной из компаний "Eurasian Resources Group" - АО "Алюминий Казахстана".

По акту надзора незаконные разрешительные документы отменены, земли возвращены государству, территория парка восстановлена.

Виновных должностных лиц освободили от занимаемых должностей.

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