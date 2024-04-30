Крупное предприятие в Павлодаре едва не завладело землёй городского парка
Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13Сегодня, 15:13
58Фото: Иллюстративное фото/baigenews.kz
Прокуратура выявила факт незаконного предоставления части территории парка в Павлодаре под строительство двух многоквартирных жилых домов, передаёт BaigeNews.kz.
Участки земли парка "Металлургов" площадью 1,2 гектара в нарушение земельного и архитектурного законодательства отвели одной из компаний "Eurasian Resources Group" - АО "Алюминий Казахстана".
По акту надзора незаконные разрешительные документы отменены, земли возвращены государству, территория парка восстановлена.
Виновных должностных лиц освободили от занимаемых должностей.
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