Крупное онлайн-казино "накрыли" в трёх городах Казахстана

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В Агентстве по финансовому мониторингу начали досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz.

Для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram канале, где были указаны реквизиты пополнения баланса. Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялся логин и пароль для участия в играх. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц.

"На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства - ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК. Арестовано всё движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 миллионов тенге. Наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащих организаторам и причастным лицам", - сообщили в АФМ.

"Онлайн" азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге.

Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает три миллиарда тенге. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

В отношении них судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.