Добычу газа на месторождении "Рожковское" начали в ЗКО
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Крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское" введено в промышленную эксплуатацию в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
В запуске работ по добыче природного газа и конденсата в режиме телемоста принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Газоконденсатное месторождение было открыто в 2008 году в результате широкого комплекса геологоразведочных работ.
В период до 2040 года здесь планируется добыть 14,2 миллиарда кубометров сырого газа и 7,1 миллиона тонн конденсата.
Ожидается, что благодаря разработке месторождения "Рожковское" Национальный фонд РК пополнится на 501 миллиарда тенге, местный бюджет – на 110 миллиардов тенге.
Премьер-министр подчеркнул, что данный проект имеет стратегическое значение. Он направлен на исполнение поручения Главы государства по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений.
"Рожковское" станет источником дополнительных объемов природного газа. Добываемое на месторождении сырье будет перерабатываться на мощностях компании “Жаикмунай”. Разработка осуществляется в партнерстве с иностранными партнерами, что уже позволило применить их опыт в подготовке и внедрении необходимых проектных решений", — сказал Алихан Смаилов.
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