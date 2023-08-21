Крупное ДТП в Турции: казахстанцев в автобусе не было

В попавшем в Турции в аварию автобусе граждан Казахстана не было, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Такую информацию предоставили турецкие властей.

Напомним, что в Турции автобус с пассажирами упал в ущелье. В ДТП погибли 12 человек.