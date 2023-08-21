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Крупное ДТП в Турции: казахстанцев в автобусе не было

Сегодня, 12:04
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ntv.com.tr Сегодня, 12:04
Сегодня, 12:04
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Фото: ntv.com.tr

В попавшем в Турции в аварию автобусе граждан Казахстана не было, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК. 

Такую информацию предоставили турецкие властей. 

Напомним, что в Турции автобус с пассажирами упал в ущелье. В ДТП погибли 12 человек.

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