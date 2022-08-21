Крупное ДТП в России: МИД не подтвердил гибель казахстанцев

Фото: ulpressa.ru

В Министерстве иностранных дел Казахстана не подтвердили информацию о предположительной гибели казахстанцев в ДТП в Ульяновской области в России, передаёт BaigeNews.kz.

Днём 21 августа в результате столкновения фуры и микроавтобуса на трассе "М5-Урал" в Николаевском районе Ульяновской области погибли по крайней мере 15 человек. Всего в автобусе находилось 17 пассажиров и водитель.

В СМИ сообщали, что, по предварительной информации, все погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана.

Как пишет Российская газета, ДТП произошло в районе рабочего посёлка Николаевка. На трассе идёт ремонт дороги, было организовано реверсивное движение. В конце очереди стоял большегруз, за ним микроавтобус. В какой-то момент в микроавтобус въехал другой большегруз на скорости, таким образом автобус оказался зажатым между двух грузовиков.

Как сообщили МИА "Казинформ" в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана, по предварительным данным Штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Казахстана нет.

"В настоящее время установлено, что в результате ДТП погибли 15 человек, которые находились в микроавтобусе, и один в большегрузе. Три человека госпитализированы, один отпущен на амбулаторное лечение", – сообщили в МИД.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русского к спасению пострадавших готовы подключится врачи областного травмцентра.

"Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших в страшном ДТП. Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске", – написал Алексей Русских на своей странице в Telegram-канале.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.