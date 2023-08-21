Крупное ДТП парализовало проспект Аль-Фараби в Алматы

Крупное ДТП парализовало движение на проспекте Аль-Фараби в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Фото и видео аварии распространяется в сети.

На них видно, что, груженная фура перекрыла проезжую часть.

В комментариях к кадрам говорится, что грузовик на полном ходу протаранил несколько авто и выехал на полосу встречног движения.

Есть ли жертвы и пострадавшие в результате аварии пока не известно.