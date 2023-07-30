Круглогодичные эко-отели и глэмпинги построят в СКО

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На севере Казахстана уже несколько лет активно развивают туристическую отрасль. Основную ставку делают на Имантау-Шалкарскую курортную зону, которую в 2022 году посетили 62 тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Руководитель отдела развития туризма управления предпринимательства Северо-Казахстанской области Канат Шамсутдинов рассказал, что только за первый квартал 2023 года в регион приехали 24,2 тысячи туристов (рост на 2,1%), в том числе 2,1 тысячи иностранных туристов (рост в 3,3 раза).

Объём оказанных услуг объектами размещения составил 359,6 миллиона тенге, что на 27,3% больше аналогичного периода 2022 года.

"Несмотря на некоторое сходство с Щучинско-Боровской курортной зоной, Имантау-Шалкарская курортная зона отличается чистотой природы и малой загруженностью отдыхающими. За 2022 год Имантау-Шалкарскую курортную зону посетили 62,4 тысячи человек. Мы долго не могли привлечь крупных инвесторов в курортную зону, из-за не утвержденного генерального плана развития природного заповедника "Кокшетау". В прошлом году генплан был утвержден и сейчас инвесторы разрабатывают проектно-сметные документации на строительство современных круглогодичных эко-отелей, глэмпингов, автокараванинга, сумма инвестиций составит 4,5 миллиарда тенге", — рассказал Канат Шамсутдинов.

По мнению руководителя отдела развития туризма основным фактором, влияющим на привлечение инвесторов и туристов является наличие транспортной и инженерной инфраструктуры. За последние пять лет в курортной зоне отремонтированы 250 км автомобильных дорог и подъездных путей областного и районного значения на сумму более 8 миллиардов тенге.