Кризисный центр для женщин закрыли из-за нашествия мышей в Шымкенте

Частный кризисный центр "Көмек", оказывающий помощь женщинам, пострадавшим от бытового насилия, закрыли из-за нашествия мышей в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

По словам руководителя социального учреждения Малики Жусуповой, появление грызунов спровоцировали благоприятные погодные условия. Мыши заполонили первый этаж кризисного центра, поэтому женщин и детей в срочном порядке пришлось распределять в другие места.

В помещениях проводят дезинфекцию.

"Это случилось после Нового года. На втором этаже ещё терпимо, но на первом этаже, в кабинетах ЛФК, столовой было много мышей. Мы не могли допустить, чтобы наши постояльцы жили в таких условиях. 32 человека - женщины и их дети - перераспределили по домам. Привлекли волонтёров, также помощь оказали наши сотрудники, те, кто ранее у нас жил и получил помощь, они тоже забрали по возможности к себе этих людей. Мы всем благодарны очень. К сожалению, в акимат Шымкента не обращались, потому что за столько лет нашего существования, местные исполнительные органы не оказывали нам никакую финансовую помощь", - рассказала Малика Жусупова.