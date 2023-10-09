Критику о неэффективности Фонда медстрахования прокомментировал Скаков

Представители СМИ также задали вопрос главе фонда, не помешает ли ему отсутствие медицинского опыта на новой должности.

"Я 28 лет на госслужбе: два с половиной года работал работал в руководстве департамента здравоохранения области, после этого когда назначался акимом. Сразу же моё назначение совпало с большой проблемой - борьбой с COVID, там получил опыт. В целом, вы знаете, что Фонд - больше финансовый институт, который занимается финансовый обеспеченностью системы здравоохранения. Полагаю, что наличие этого опыта позволит вместе с министерством здравоохранения, медицинской общественностью, экспертами и сегодня со всеми критическими замечаниями депутатов выработать чёткий план по решению существующих проблем", - отметил он.