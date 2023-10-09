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Критику о неэффективности Фонда медстрахования прокомментировал Скаков

Сегодня, 11:03
АВТОР
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pavlodarnews.kz Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Фото: pavlodarnews.kz

Экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, возглавивший недавно Фонд обязательного медицинского страхования, верит в перспективность этого института, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили у Скакова, как он относится к критике по поводу неэффективной работе фонда и предложениям о его ликвидации.
 
"С тех пор, как начал функционировать Фонд обязательного медицинского страхования, есть и положительные результаты: первичная медицинская помощь увеличилась в три раза, полиативная - в шесть раз, по КТ и МРТ сейчас более миллиону казахстанцев оказана такая помощь. И к тому же пять тысяч детей появились на свет за счёт ЭКО, поэтому нельзя сказать, что ФОМС абсолютно бесполезен", - ответил глава ФОМС.
 
Представители СМИ также задали вопрос главе фонда, не помешает ли ему отсутствие медицинского опыта на новой должности.
 
"Я 28 лет на госслужбе: два с половиной года работал работал в руководстве департамента здравоохранения области, после этого когда назначался акимом. Сразу же моё назначение совпало с большой проблемой - борьбой с COVID, там получил опыт. В целом, вы знаете, что Фонд - больше финансовый институт, который занимается финансовый обеспеченностью системы здравоохранения. Полагаю, что наличие этого опыта позволит вместе с министерством здравоохранения, медицинской общественностью, экспертами и сегодня со всеми критическими замечаниями депутатов выработать чёткий план по решению существующих проблем", - отметил он.

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