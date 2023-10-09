Критику о неэффективности Фонда медстрахования прокомментировал Скаков
Сегодня, 11:03
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Сегодня, 11:03Сегодня, 11:03
189Фото: pavlodarnews.kz
Экс-аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, возглавивший недавно Фонд обязательного медицинского страхования, верит в перспективность этого института, передает корреспондент BaigeNews.kz.
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