Криминализировать побои планируют в Казахстане

В Казахстане планируют криминализировать умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои. Об этом на брифинге, посвященному борьбе против бытового насилия, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с планом действий в области прав человека и верховенства закона утвержденного 8 декабря 2023 года указом президента совместно с Уполномоченным по правам ребёнка Закиевой Динарой Болатовной и депутатами мажилиса выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей. Планируется криминализировать умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои", - сказал Ренат Зулхаиров.

Он также сообщил о результатах ужесточения ответственности за бытовое насилие, которые были введены законодательно в прошлом году.