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Криминализировать побои планируют в Казахстане

Сегодня, 12:47
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:47
Сегодня, 12:47
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Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане планируют криминализировать умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои. Об этом на брифинге, посвященному борьбе против бытового насилия, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с планом действий в области прав человека и верховенства закона утвержденного  8 декабря 2023 года указом президента совместно с Уполномоченным по правам ребёнка Закиевой Динарой Болатовной и депутатами мажилиса выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей. Планируется криминализировать умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои", - сказал Ренат Зулхаиров.

Он также сообщил о результатах ужесточения ответственности за бытовое насилие, которые были введены законодательно в прошлом году.

"С 1 июля перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Административное производство возбуждается по факту.

Окончательная правовая оценка даётся судом. При этом правонарушитель имеет право примириться только один раз в суде.

В рамках нового законодательства рассмотрено 50 тысяч обращений о бытовых скандалах.

По 64% материалам возбуждены административные производства (ранее 33,5 процента или 17 тысяч.).

В два раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административному аресту (с шести тысяч до 13 тысяч). Более 27 тысяч семей примирились в суде", - сказал Ренат Зулхаиров.

 

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