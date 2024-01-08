Криминализировать побои планируют в Казахстане
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В Казахстане планируют криминализировать умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои. Об этом на брифинге, посвященному борьбе против бытового насилия, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с планом действий в области прав человека и верховенства закона утвержденного 8 декабря 2023 года указом президента совместно с Уполномоченным по правам ребёнка Закиевой Динарой Болатовной и депутатами мажилиса выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей. Планируется криминализировать умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои", - сказал Ренат Зулхаиров.
Он также сообщил о результатах ужесточения ответственности за бытовое насилие, которые были введены законодательно в прошлом году.
"С 1 июля перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Административное производство возбуждается по факту.
Окончательная правовая оценка даётся судом. При этом правонарушитель имеет право примириться только один раз в суде.
В рамках нового законодательства рассмотрено 50 тысяч обращений о бытовых скандалах.
По 64% материалам возбуждены административные производства (ранее 33,5 процента или 17 тысяч.).
В два раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административному аресту (с шести тысяч до 13 тысяч). Более 27 тысяч семей примирились в суде", - сказал Ренат Зулхаиров.
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