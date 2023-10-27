Крематорий для кошек и собак открыли в Костанае

Зоозащитники в Костанае на деньги спонсоров приобрели крематорий для домашних питомцев. Необходимость в нем возникла после того, как в городе разрушили кладбище для животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Стоимость печи около пяти миллионов тенге.

"Крематорий для домашних животных стал уже необходимостью. За восемь лет волонтёрства мы не раз столкнулись с проблемой захоронения. Как воришки, пробирались на кладбище и захоранивали животных, которые были с нами", - рассказала представитель ОО "Надежда плюс kst" Александра Лебединская.

Услугами крематория может воспользоваться любое частное лицо.

Помимо коммерческой составляющей проект включает и социальную. Часть средств от прибыли будут направлять на приобретение корма для подопечных приюта. Цену на услуги кремации пока не установили. Зоозащитники уверяют, она точно будет доступнее, чем за границей.