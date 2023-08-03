Кредиты на 9 млн тенге оформила на казахстанку пара аферистов

Кредиты на 9 млн тенге оформила пара аферистов на жительницу Акмолинской области через приложение "RustDesk", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Женщина рассказала, что ей поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась сотрудником Kaspi Bank. Уточнив необходимые данные, незнакомка сообщила, что якобы от имени женщины поданы 4 заявки на оформление кредита в сумме 15 млн тенге. Она убедила женщину в том, что это мошенники и ей срочно нужно провести ряд операций, чтобы отказаться от оформления кредитов. В частности, настояла на скачивании на мобильный телефон приложеия удаленного доступа "RustDesk".

После с женщиной "работал" сообщник незнакомки. С помощью приложения он получил доступ к личному кабинету женщины и оформил на нее онлайн-кредиты в разных банках, а также со счета украл 556 тыс тенге. Общий ущерб составил 9 млн 114 тысяч тенге.

Полиция начала досудебное расследование по статье 190 ч.2 УК РК "Мошенничество". Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения преступников.