Кредит на 9,5 миллиона тенге оформили мошенники на женщину через AnyDesk

Фото: polisia.kz

С помощью приложения удалённого доступа AnyDesk мошенники оформили на жительницу Абайской области кредит на 9,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники ввели женщину в заблуждение и заставили скачать приложение, с помощью которого оформили на неё сразу несколько кредитов в разных банках. Деньги они перевели на чужой счёт.

"На телефон женщины позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности ассоциации банков, сообщил о подозрительных операциях по её банковском счёту. Уточнив анкетные данные потерпевшей, злоумышленник попросил скачать приложение AnyDesk, с помощью которого оформил на потерпевшую кредиты в различных банках на общую сумму 9,5 миллиона тенге", — говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК — "Мошенничество". Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

В полиции отметили, что несмотря на проводимые профилактические мероприятия по профилактике интернет-мошенничества и киберпреступности, количество мошенничества не уменьшается. Так, с начала текущего года на территории области Абай зарегистрировано 272 факта интернет-мошенничества.