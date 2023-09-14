Краснокнижных дроф-красоток выпустили на волю в Казахстане

Более 2000 особей дроф-красоток выпустили в естественную среду обитания инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром", передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно программе по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории Казахстана инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" совместно с представителями Международного фонда в очередной раз выпустили на волю 800 особей этой уникальной птицы в Жетысуской области, 504 - в Туркестанской и 1344 особи в Мангистауской области", - сообщили в Минэкологии.

Данная разновидность дрофы-красотки является долгожителем среди птиц. Некоторые "красотки" достигают 25-летнего возраста.

Птица внесена в Красную книгу Казахстана как вид, находящийся под угрозой исчезновения в ряде мест своего ареала.