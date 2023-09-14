Краснокнижных дроф-красоток выпустили на волю в Казахстане
Сегодня, 16:25
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Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
123Фото: t.me/EcologyofQazaqstan
Более 2000 особей дроф-красоток выпустили в естественную среду обитания инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром", передаёт BaigeNews.kz.
"Согласно программе по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории Казахстана инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" совместно с представителями Международного фонда в очередной раз выпустили на волю 800 особей этой уникальной птицы в Жетысуской области, 504 - в Туркестанской и 1344 особи в Мангистауской области", - сообщили в Минэкологии.
Данная разновидность дрофы-красотки является долгожителем среди птиц. Некоторые "красотки" достигают 25-летнего возраста.
Птица внесена в Красную книгу Казахстана как вид, находящийся под угрозой исчезновения в ряде мест своего ареала.
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