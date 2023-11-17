Крафтовая бумага, вакцины, вагоноремонтное депо: какие проекты реализуют инвесторы в Казахстане

В Казахстане наградили лучших иностранных инвесторов, а также заключили контракты на реализацию новых проектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В текущем году награждение лучших инвесторов проходило по 10 номинациям в таких отраслях экономики, как здравоохранение, образование, энергетика, сельское хозяйство и др.

"На полях KGIR-2023 также подписано 26 меморандумов и коммерческих документов на сумму 1,6 млрд долларов в таких отраслях экономики, как АПК, ГМК, здравоохранение, легкая промышленность, машиностроение, образование, производство строительных смесей и химической продукции", - сообщили в пресс-службе правительства.

По итогам мероприятия были достигнуты следующие договоренности:

- Компания Pfizer наладит в Казахстане производство инновационной пневмококковой вакцины Prevenar 20.

- Компания Çalık Holding построит в Костанайской области завод по переработке бобовых культур.

- Бизнес-конгломерат Alarko Holding заключил соглашение с акиматом Шымкента о строительстве теплиц.

- Lasselsberger group построит комплекс по производству строительного клея и сухих смесей.

- Roche планирует локализацию оригинальных биотехнологических лекарственных препаратов.

- Işıklar Packaging построит завод по производству крафтовой бумажной упаковки.

- Alstom откроет в РК вагоноремонтное депо и головной сервисный центр по обслуживанию электровозов.