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Козы отравляют жизнь сельчанам под Алматы
Жители частного сектора близ Алматы выступили против действующей козьей фермы. Местные говорят: бизнес успешно развивается, а они страдают – не могут открыть окна из-за мух и неприятного запаха. Сельчане отправились с претензиями к руководителям хозяйства. Но вот те уверяют: построили предприятие гораздо раньше, чем появились жилые дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
В селе Кемертоган уже несколько лет не утихает скандал вокруг козьей фермы. Жители в очередной раз отправились с претензиями к руководству хозяйства. Люди говорят: раньше соседствовали с коровами, а теперь с козами. А это – мухи и неприятный запах.
"Мухи, запах. Наше терпение на исходе. Мы приходим. Нас никто не слушает. Почему прямо посередине села они открыли такую гигантскую ферму? Тут же люди живут. Если у них в хозяйстве порядок, почему вокруг мусор и вонь стоит? Мы требуем, чтобы эту ферму закрыли", - говорит Ербол Турумбетов.
Рядом с фермой расположено больше 300 домов. Местные говорят: в селе нечем дышать, особенно в летнее время. На ферме содержат 500 нидерландских коз и производят молочную продукцию. Козья ферма не дает покоя местным жителям. Она занимает площадь свыше 7 гектаров. Хозяйство и жилые дома разделяет только забор. Расстояние между ними не превышает и 5 метров. Взрослые и дети стараются выходить на прогулку только днем. Ближе к вечеру люди отправляются домой и запирают все окна, потому что запах усиливается.
"Мы уже несколько раз пытались поговорить с владельцами фермы, даже сотрудников акимата приводили. Частники говорят, якобы мы здесь незаконно построили дома. А у нас есть все документы на землю, дом. Думаю, властям нужно разобраться, проверить, на каком основании они здесь работают", - отмечает Ербол Кожамкулов.
Вот только предприниматели останавливать работу отказываются. Говорят, люди сами построили дома рядом с хозяйством. А потому руководители фермы советуют недовольным жителям либо терпеть, либо переезжать.
"Ферма сперва была построена, а потом строились дома. Один раз в три месяца должна проводиться дезинфекция. Но, так как жители жалуются постоянно, мы один раз в две недели производим дезинфекцию за свой счет, за счет компании, чтобы не было никаких насекомых", - отвечает директор Жазира Шаяхмет.
Мириться с таким соседством местные жители не собираются. Сельчане намерены добиваться тщательной проверки неугодной козьей фермы.
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