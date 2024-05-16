Коттеджи незаконно строили возле нацпарка в Баянауле

В Баянаульском районе Павлодарской области незаконно строили коттеджи возле национального парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



Строительство выявили волонтёры антикоррупционной службы. Они провели мониторинг и установили, что вблизи Баянаульского государственного национального природного парка на земельном участке площадью 0,4000 га в селе Баянаул начато строительство коттеджей.

"По информации акимата села Баянаул, указанный участок в 2019 году посредством аукциона продан во временное возмездное землепользование физическому лицу сроком на пять с половиной лет", – сообщили в областном департаменте Агентства РК по противодействию коррупции.

Строительство коттеджей началось без согласования с уполномоченным госорганом разрешительных документы о начале работ.

Антикоррупционные волонтёры обратились в акимат района. Отдел реального сектора экономики направил уведомление о приостановлении строительства, а отдел земельных отношений района начал работу по расторжению договора аренды земельного участка.